Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

Интерфакс16:20

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента

Rambler News Service29 января в 12:57

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

«Сельта» назвала имена 20 футболистов, которые отправятся на выездной матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Евро-футбол.ру 12:03
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российская газета 21:30
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Наука

Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
Anonsens 12:59
Происшествия

В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание

Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
ТАСС 22:10
Политика

Военный эксперт: вирус 2019-nCoV является биологическим оружием

Коронавирус 2019-nCoV разработан американцами как биологическое оружие против китайцев, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Красная весна 18:52
Авто

В России подорожали все модели марки Haval

Сильнее всего прибавил в цене рамный внедорожник Haval H9: «плюс» 70 тысяч к старому ценнику. За него придется заплатить 2 602 000 рублей.
CarsWeek.ru 29 января в 05:30
Армия и оружие

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Известия 18:38
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Футбол

Жиру согласился перейти в «Лацио» и ожидает решения «Челси»

Жиру, ставший чемпионом мира в 2018 году, перешел в Челси зимой 2019 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.
Советский спорт вчера в 10:22
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия 19:09
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК 10:01
Общество

S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.
РБК 11:15
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК 22:31
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru 14:18
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

Из больницы на КСК уже поступали сообщения о возможном заражении коронавирусом.
Чита.Ру 21:55
Происшествия

Полицейский вертолет упал на рисовое поле в Японии

Как сообщает телеканал NHK, вертолет был обнаружен посреди рисового поля.
Известия 20:15
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
BFM.ru 03:29
Игры

AMD подарит до трёх игр покупателям видеокарт Radeon RX 5000-й серии

3DNews 09:01
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru 13:00
Армия и оружие

CNN: США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каиды» в Йемене

США нанесли удар по позиции «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП; организация запрещена в России), сообщает CNN со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 22:47
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Известия Мордовии 01:18
Здоровье

Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Российская газета 19:13
Шоу-бизнес

Мария Шукшина устроила крестины для внука

Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Хорошие новости 12:07
Общество

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Комсомольская правда 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное