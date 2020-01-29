Экономика
КоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
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Космос
Арктическую станцию будущего построят на Ямале
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
В ночь с 28 на 29 января Warcraft III: Reforged вышла из стадии бета-теста, пользователям стали доступны все режимы игры.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Общество
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
27 января, как сообщает "Газета.ру", керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Общество
Точный гороскоп на 30 января: что ждет все знаки зодиака
Волгоградский астролог Ирина Лавочникова составила гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 30 января.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником Фернандешем
Полузащитник Бруну Фернандеш подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», 30 января сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
Политика
Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Как стало известно из сведений, предоставленных генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, участник международного музыкального конкурса "Евровидение-2020" выступит в первом полуфинале конкурса, и даже в первой его части.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Культура
Умерла актриса из фильма про Шурика Светлана Агеева
Артистка скончалась в Москве на 80-м году жизни. Она ушла из жизни во вторник, 28 января, после продолжительной болезни.
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.