Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.
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Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Интерьер нового Nissan Qashqai, как ожидается, тоже получит ряд изменений, особенно, преобразится дизайн приборной панели и сама мультимедиасистема.
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За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
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Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
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Назван срок появления коронавируса в России
Риск появления в России нового штамма коронавируса оценён как высокий. На территорию нашей страны он может попасть в феврале.
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AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
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Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
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В Волгограде задержан убийца 16-летнего студента
Напомним, 16-летнего студента колледжа c ножевыми ранениями доставили в больницу вечером 29 января с улицы Новодвинской.
Хоккей
Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком
Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
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Армия и оружие
СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей
Происшествия
Журналистку RT Arabic ранили в Сирии
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
Единоборства
Йоанна Еджейчик ответила Вейли Чжан
Экс-чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе, Йоанна Еджейчик, извинилась перед Вейли Чжан, однако, дала понять, что не видит ничего предосудительного в шутке об эпидемии в Китае, и посоветовала действующей обладательнице титула поберечь эмоции до поединка.
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Космос
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
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