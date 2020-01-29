Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАССвчера в 13:06

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

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Коммерсантъвчера в 18:09

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБКвчера в 06:43

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфаксвчера в 06:41
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Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
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Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
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Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
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В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

На страницах Daily Mail рассказывается о том, как Шлосс ходила в посольство РФ в Германии и там утверждала, будто бы фотографии из Освенцима поддельные.
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Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

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Полицейские по делу Голунова пожаловались на давление следствия

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Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике

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США начали размещать новое ядерное оружие на своих подлодках. Это атомные боеголовки малой мощности.
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

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Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

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Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
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Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа

Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

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Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
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МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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