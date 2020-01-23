Экономика
REGNUMПослание президента могут реализовать за счёт нефтяников
Председатель правительства Михаил Мишустин ранее уже заявил, что на реализацию послания президента Федеральному собранию до 2024 года потребуется 4,5 трлн рублей. Как отмечали ранее в Минфине, 450 млрд рублей потребуется уже в этом, 2020 году, и эти средства в резервах госказны есть.
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с чего всё началось
Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, информацию подтвердил собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина.Известия22 января в 16:01
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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов
URA.Ru23 января в 03:03
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
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Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
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Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
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«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
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В Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой
Из московского отеля госпитализировали семь жителей Китая. У больных наблюдаются признаки ОРВИ и высокая температура.
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По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Футбол
Иличич забил со штрафного с центра поля
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Прогноз на биатлон: норвежцы проявят себя в масс-старте в Поклюке
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В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
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Кино
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В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.