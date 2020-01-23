Экономика

REGNUMREGNUMПослание президента могут реализовать за счёт нефтяников

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее уже заявил, что на реализацию послания президента Федеральному собранию до 2024 года потребуется 4,5 трлн рублей. Как отмечали ранее в Минфине, 450 млрд рублей потребуется уже в этом, 2020 году, и эти средства в резервах госказны есть.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, информацию подтвердил собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина.
Известия22 января в 16:01

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Нас покупают на наши же деньги

Росбалт24 января в 08:04

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБК22 января в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
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Газета.Ru 24 января в 09:39
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Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста

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Znak.com 24 января в 12:49
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

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РИА Новости 02:15
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Разработчики призвали Microsoft открыть исходники Windows 7

FSF опубликовал открытое обращение к компании Microsoft, в котором призвал не заканчивать жизненный цикл операционной системы Windows 7. Для этого компании предлагается выпустить финальную версию системы в качестве свободного программного обеспечения, предоставив сообществу дальнейшую поддержку.
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По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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На севере Москвы из отеля с высокой температурой госпитализировали семь человек, по предварительным данным, граждан Китая, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.
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