Экономика
REGNUMПослание президента могут реализовать за счёт нефтяников
Председатель правительства Михаил Мишустин ранее уже заявил, что на реализацию послания президента Федеральному собранию до 2024 года потребуется 4,5 трлн рублей. Как отмечали ранее в Минфине, 450 млрд рублей потребуется уже в этом, 2020 году, и эти средства в резервах госказны есть.
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с чего всё началось
Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, информацию подтвердил собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина.Известия22 января в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов
URA.Ru23 января в 03:03
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