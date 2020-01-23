Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, информацию подтвердил собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина.

с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее уже заявил, что на реализацию послания президента Федеральному собранию до 2024 года потребуется 4,5 трлн рублей. Как отмечали ранее в Минфине, 450 млрд рублей потребуется уже в этом, 2020 году, и эти средства в резервах госказны есть.

Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

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