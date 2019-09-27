Экономика
КлопсПосле ЧМ по футболу популярность хостелов в Калининграде упала на 90%
Спрос на долгосрочную аренду хостелов в Калининграде за год сократился на 90%. Средняя цена за место упала на 36% и составила 5 400 рублей в месяц.
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