Спрос на долгосрочную аренду хостелов в Калининграде за год сократился на 90%. Средняя цена за место упала на 36% и составила 5 400 рублей в месяц.

После ЧМ по футболу популярность хостелов в Калининграде упала на 90%

Политика Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.

Политика Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.

Волейбол Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира Лидирует сборная Китая (26 очков из 27 возможных). На втором месте команда США (22 балла). На Кубке мира играют 12 национальных сборных.

Политика Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.

Происшествия На трассе «Таврида» грузовик снес путепровод В Бахчисарайском районе на шестом этапе трассы «Таврида» произошло ДТП. Грузовик снес путепровод - сбил две уложенные балки.

Транспорт В Петербурге возведут еще один мост через Неву Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.

Гаджеты Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Кино Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене» Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Технологии РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.

Шоу-бизнес Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan На Техасской ярмарке компания Nissan показала рестайлинговую версию своего пикапа Titan.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Политика Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.

Политика Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву, сообщает гордума.