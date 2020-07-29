Общество
Life.ruПосле ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение
Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС.
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Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
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Политика
Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию
Российская сторона не сообщала Белоруссии о переброске сил частной военной компании "Вагнер" через белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Газета.Ru 13:19
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Футбол
Уткин обратился к Арустамяну после слов о трансфере Кокорина
Российский блогер Василий Уткин отреагировал на заявление Нобеля Арустамяна об интересе к Александру Кокорину со стороны европейских клубов.
ProstoProSport 14:30
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Киберспорт
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Игры
Опубликована карта мира Mafia: Definitive Edition
The GEEK 14:09
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
В России на 55% вырос средний чек на набор первоклассника
В 2020 году средняя стоимость «набора первоклассника» в России выросла более чем вполовину.
Gazeta.SPb 05:51
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия вчера в 06:07
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК 12:25
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»
«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.
Спорт-Экспресс 15:30
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
Авто
Вести в 20:00. «Панацея» от пьяных ДТП: на всех машинах в России могут появиться алкозамки
На автомобилях в России могут начать массово устанавливать алкозамки.
Вести.Ru 14:04
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 07:53
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47