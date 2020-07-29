Общество

Life.ruLife.ruПосле ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС.
Читать в источнике
Комментировать24
Светлана Петренко
Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
— Светлана ПетренкоТАСС 09:49

Подробнее о событии

В СКР создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

Коммерсантъ10:23

СК создал подразделение по раскрытию экологических преступлений

Газета.Ru10:20

СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений

РИА Новости09:52

СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

RT на русском10:06

В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

Комсомольская правда09:54

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Интерфакс10:13

СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии

ТАСС09:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика

Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию

Российская сторона не сообщала Белоруссии о переброске сил частной военной компании "Вагнер" через белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Газета.Ru 13:19
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,3K
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Футбол

Уткин обратился к Арустамяну после слов о трансфере Кокорина

Российский блогер Василий Уткин отреагировал на заявление Нобеля Арустамяна об интересе к Александру Кокорину со стороны европейских клубов.
ProstoProSport 14:30
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
83
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
31
Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
2
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
1,8K
Армия и оружие

Польша побоялась размещать истребители F-35 вблизи Калининграда

Городовой 04:12
88
Происшествия

Наемники расстреляли Mercedes и убили бизнесмена под Полтавой

РЕН ТВ 10:42
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
56
Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
15
Киберспорт

Twitch разблокировала канал bratishkinoff

Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
217
Игры

Опубликована карта мира Mafia: Definitive Edition

The GEEK 14:09
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
471
Общество

В России на 55% вырос средний чек на набор первоклассника

В 2020 году средняя стоимость «набора первоклассника» в России выросла более чем вполовину.
Gazeta.SPb 05:51
153
Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
113
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия вчера в 06:07
269
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
70
Общество

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК 12:25
5
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.
Спорт-Экспресс 15:30
Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
3
Авто

Вести в 20:00. «Панацея» от пьяных ДТП: на всех машинах в России могут появиться алкозамки

На автомобилях в России могут начать массово устанавливать алкозамки.
Вести.Ru 14:04
Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 07:53
Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
99
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
154
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Флориду» в контрольном матче

Вести.Ru 14:59
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное