Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.

Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС.

После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

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