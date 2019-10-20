Происшествия

Газета.RuГазета.RuПосле ДТП маршрутки с трамваем в Петербурге пострадали 10 человек

Отмечается, что после столкновения маршрутка перевернулась. По данным РИА "Новости", в результате столкновения пострадали 10 человек. Характер их травм не уточняется.
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В ДТП с маршруткой на Десантников пострадали 16 человек

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Появилось видео ДТП с маршруткой и трамваем на Десантников

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Фонтанка.Ру13:45

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Маршрутка перевернулась после столкновения с трамваем в Петербурге

РЕН ТВ12:05
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