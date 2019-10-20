Происшествия
Газета.RuПосле ДТП маршрутки с трамваем в Петербурге пострадали 10 человек
Отмечается, что после столкновения маршрутка перевернулась. По данным РИА "Новости", в результате столкновения пострадали 10 человек. Характер их травм не уточняется.
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Водитель столкнувшейся с трамваем на Десантников маршрутки ехал на запрещающий сигнал светофора
Петербургский дневник13:39
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Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Космос
Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Представили «обмундирование» космическая компания Virgin Galactic и американский бренд спортивной одежды Under Armour, которые объявили о создании «первого в мире скафандра для космического туризма».
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Экономика
ЦБ предлагает блокировать счета до решения судов о взыскании убытков
ЦБ РФ предлагает блокировать банковские счета, а также операции с имуществом граждан, которые контролируют финансовые организации, до решения судов о взыскании убытков.
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Происшествия
Под Красноярском было разрушено пять дамб
Всего пять дамб оказались разрушенными после прорыва в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт СК России.
Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Технологии
В Huawei признали трудности, возникшие из-за американских санкций
Компания Huawei признала, что испытывает негативное влияние от американских санкций.
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Политика
Уходящий глава СПЧ планирует заняться преподавательской деятельностью
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покинет свой пост в ближайшее время, решил заняться преподавательской деятельностью.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Наука
Физики оценили энтропию запутывания рассеянных релятивистских частиц
Физики из Франции и Японии рассчитали энтропию запутывания релятивистских протонов, рассеявшихся друг на друге.
Финансы
ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.