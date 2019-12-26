МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус. В результате аварии погибли два человека, еще восемь получили ранения.

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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