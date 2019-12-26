Происшествия
КоммерсантъПосле ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус. В результате аварии погибли два человека, еще восемь получили ранения.
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Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Экономика
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Политика
Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Происшествия
В федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации 30 января 2019 года.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Армия и оружие
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3
У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Политика
Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине
В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Шоу-бизнес
Асмус снялась в откровенном клипе с Егором Кридом и попала под критику
Актриса Кристина Асмус вновь стала объектом критики из-за съемок в откровенной сцене, которая на этот раз появилась в клипе Егора Крида «Love is».
Космос
Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Кино
Появился трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
Баскетбол
Калининград поддержал, ЦСКА победил: в «Янтарном» прошел матч Евролиги
Пока зрители в Москве смотрели ледовое шоу Татьяны Навки, около шести тысяч калининградцев поддерживали команду в спорткомплексе «Янтарный» в игре против миланской «Олимпии», которую возглавляет Этторе Мессина — тренер, с которым московский клуб дважды выигрывал турнир.
Происшествия
Мать оставила младенца на дороге в Кемерово
Наука
Ученые нашли новый способ борьбы с облысением
Исследование провели ученые из Америки, которые опубликовали научную работу в Planet Today.
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.