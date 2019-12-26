Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПосле ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус. В результате аварии погибли два человека, еще восемь получили ранения.
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Дорожное покрытие в районе ДТП с автобусом под Липецком соответствовало нормам

ТАСС16:52

Родственники погибших в крушении автобуса выехали из Москвы, чтобы забрать тела

Most.tv14:12

Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси

РИА Новости12:49

Авария с автобусом «Москва - Тбилиси»: возбуждено уголовное дело

Gorod4814:50

В аварии с рейсовым автобусом пострадал пятилетний ребенок

ГТРК Липецк12:19

Видео последствий аварии на М-4 в Липецкой области

LipetskMedia.ru13:46

По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело

КП - Липецк14:52
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Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
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Назван самый покупаемый в России смартфон

Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
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Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Газета.Ru 11:57
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Кино

Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»

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Экономика

План приватизации может дополниться крупными компаниями

Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
РИА Новости вчера в 09:59
Технологии

Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры

Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Newstracker.ru 09:32
Политика

Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия

В федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации 30 января 2019 года.
REGNUM 15:21
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Армия и оружие

Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3

У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Российская газета 16:44
Политика

Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
РЕН ТВ 18:58
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform 07:02
Шоу-бизнес

Асмус снялась в откровенном клипе с Егором Кридом и попала под критику

Актриса Кристина Асмус вновь стала объектом критики из-за съемок в откровенной сцене, которая на этот раз появилась в клипе Егора Крида «Love is».
Культуромания 11:28
Космос

Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
АБН 17:26
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Кино

Появился трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

News.ru вчера в 08:57
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
ТАСС вчера в 06:22
Баскетбол

Калининград поддержал, ЦСКА победил: в «Янтарном» прошел матч Евролиги

Пока зрители в Москве смотрели ледовое шоу Татьяны Навки, около шести тысяч калининградцев поддерживали команду в спорткомплексе «Янтарный» в игре против миланской «Олимпии», которую возглавляет Этторе Мессина — тренер, с которым московский клуб дважды выигрывал турнир.
Новый Калининград.Ru 16:53
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Мать оставила младенца на дороге в Кемерово

Газета.Ru 09:47
Наука

Ученые нашли новый способ борьбы с облысением

Исследование провели ученые из Америки, которые опубликовали научную работу в Planet Today.
Gazeta.SPb 19:20
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Культура

Саша Грей стала стримером на Twitch

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Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
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