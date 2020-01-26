Происшествия

Вести ФМВести ФМПосле ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек

По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга». Столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль.
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Прокуратура проверит техсостояние автобусов и медосмотры водителей после ДТП в Нытвенском округе

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Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек

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Автобус, попавший в ДТП на трассе в Прикамье, снимали с рейса из-за неисправности

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В Пермском крае водитель «Лады» пострадал в ДТП с буксируемым автомобилем

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Компанию-перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Перми, ранее привлекали к ответственности

ТАСС05:25

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

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Полиция назвала виновника аварии с 15 пострадавшими на трассе в Прикамье

Properm.ru05:40
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Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Марго Робби объяснила, почему в «Хищных птицах» обошлись без участия Джокера

OvideO.ru 08:05
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
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Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

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РИА Новости 02:01
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.
Московский Комсомолец вчера в 03:47
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
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В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
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Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Uznayvse.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети

Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Народные новости вчера в 06:58
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Общество

Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Газета.Ru 08:22
Космос

Аэродром для дирижаблей могут построить на Сахалине

АСТВ 22 января в 18:14
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Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

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Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля

Lenta.ru 08:55
Общество

Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
РБК 06:52
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru 24 января в 21:06
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
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Украинский боксер Редкач попытался укусить соперника

Газета.Ru 06:55
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В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Политика

Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
РБК 06:28
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
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Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Интерфакс 08:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты

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Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой

Naked Science 06:48
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