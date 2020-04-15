Коронавирус

Молодой коммунарМолодой коммунарПосле Пасхи пандемия коронавируса в России может пойти на спад

Чучалин полагает, что после Пасхи то есть, к концу апреля заболеваемость в России пойдет на убыль.
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После Пасхи пандемия коронавируса в России может пойти на спад

Молодой коммунар13:48

После Пасхи пандемия пойдёт на убыль: Академик РАН о «самом острие» COVID-19 в России

Царьград12:48

Академик РАН: Пандемия коронавируса может пойти на спад в России после Пасхи

Российская газета10:44
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Футбол

«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса

Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.
Спорт-Экспресс 14:44
Экономика

Безвозмездно: Путин озвучил новые предложения по поддержке бизнеса

Руководство страны примет новые меры по поддержке бизнеса на фоне коронавируса.
Труд 14:25
Культура

Концертный зал в Нидерландах, где должен был пройти конкурс «Евровидение» в этом году, стал госпиталем

Концертный зал в Нидерландах, где должен был пройти конкурс «Евровидение» в этом году, стал госпиталем.
Эхо Москвы 15:32
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
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Космос

Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити

Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма.
Машины и Механизмы 13 апреля в 06:29
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Футбол

Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ

«В связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения сезона Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с ФНЛ», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 03:30
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Шоу-бизнес

Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru 13:09
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Общество

Лавров: Около 35 тысяч россиян ожидают возвращения на родину

По словам министра, поблагодарившего дипломатов за работу на на местах и "личное участие" в процессе эвакуации, в приоритетном порядке осуществляется возвращение граждан, выехавших за рубеж после 1 января 2020 года.
Российская газета 15:20
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в российских больницах происходят столкновения между пациентами с коронавирусом и другими заболеваниями.
ФАН 04:47
42
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
9
Общество

Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте

Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
9
Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
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Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews 15:02
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Общество

У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус

RT на русском 14:51
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Происшествия

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
15
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
22
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н вчера в 08:15
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Политика

В Бундестаге поддержали «Северный поток-2», а не газ из США

Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст призвал Европу ввести санкции против США за ограничительные меры американской стороны против российского газопровода "Северный поток - 2". По словам немецкого политика, СП-2 важен для европейских государств, а легитимность западных санкций против него вызывает серьезные сомнения.
Газета.Ru 13:22
23
Политика

Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
Общество

В России за сутки подтверждено 3388 случаев заражения коронавирусом

Москва, 15 апреля 2020, 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
2,5K
Общество

В Германии частично снимут ограничительные меры

В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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Древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.
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