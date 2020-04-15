Чучалин полагает, что после Пасхи то есть, к концу апреля заболеваемость в России пойдет на убыль.

После Пасхи пандемия коронавируса в России может пойти на спад

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Общество Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы. 9

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 32

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

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Общество Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 72

Политика В Бундестаге поддержали «Северный поток-2», а не газ из США Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст призвал Европу ввести санкции против США за ограничительные меры американской стороны против российского газопровода "Северный поток - 2". По словам немецкого политика, СП-2 важен для европейских государств, а легитимность западных санкций против него вызывает серьезные сомнения. 23

Политика Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.