Коронавирус
Молодой коммунарПосле Пасхи пандемия коронавируса в России может пойти на спад
Чучалин полагает, что после Пасхи то есть, к концу апреля заболеваемость в России пойдет на убыль.
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Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.
Спорт-Экспресс 14:44
Экономика
Безвозмездно: Путин озвучил новые предложения по поддержке бизнеса
Руководство страны примет новые меры по поддержке бизнеса на фоне коронавируса.
Труд 14:25
Культура
Концертный зал в Нидерландах, где должен был пройти конкурс «Евровидение» в этом году, стал госпиталем
Концертный зал в Нидерландах, где должен был пройти конкурс «Евровидение» в этом году, стал госпиталем.
Эхо Москвы 15:32
Космос
Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити
Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма.
Машины и Механизмы 13 апреля в 06:29
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Футбол
Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ
«В связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения сезона Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с ФНЛ», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 03:30
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru 13:09
Общество
Лавров: Около 35 тысяч россиян ожидают возвращения на родину
По словам министра, поблагодарившего дипломатов за работу на на местах и "личное участие" в процессе эвакуации, в приоритетном порядке осуществляется возвращение граждан, выехавших за рубеж после 1 января 2020 года.
Российская газета 15:20
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в российских больницах происходят столкновения между пациентами с коронавирусом и другими заболеваниями.
ФАН 04:47
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н вчера в 08:15
Политика
В Бундестаге поддержали «Северный поток-2», а не газ из США
Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст призвал Европу ввести санкции против США за ограничительные меры американской стороны против российского газопровода "Северный поток - 2". По словам немецкого политика, СП-2 важен для европейских государств, а легитимность западных санкций против него вызывает серьезные сомнения.
Газета.Ru 13:22
Политика
Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
Общество
В России за сутки подтверждено 3388 случаев заражения коронавирусом
Москва, 15 апреля 2020, 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31