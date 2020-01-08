Общество
Хакасия-ИнформЦены на нефть WTI выросли после атаки Ирана на базу США
Атаки Ирана на базу США Эйн-эль-Асад на западе Ирака повлекли за собой рост котировок на нефть — судя по данным торгов, рост котировок на нефть марки WTI составил 4,11%, что означает рост цены до 65 долларов за баррель нефти.
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Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Политика
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
Политика
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Финансы
Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии
Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без лидеров сборной России
Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене.
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Армия и оружие
Путину показали макет нового авианосца
На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Энергетика
«Газпром» сократил экспорт в Европу
Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».
Происшествия
В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна
Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет.