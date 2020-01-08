Общество

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформЦены на нефть WTI выросли после атаки Ирана на базу США

Атаки Ирана на базу США Эйн-эль-Асад на западе Ирака повлекли за собой рост котировок на нефть — судя по данным торгов, рост котировок на нефть марки WTI составил 4,11%, что означает рост цены до 65 долларов за баррель нефти.
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Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

Интерфакс01:02

Цена нефти WTI превысила $65

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Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 06:51

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

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Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

ТАССвчера в 13:10

Цены на нефть марки WTI растут более чем на 4%

RT на русском07 января в 20:13

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известия07 января в 20:02
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 09:44
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Вести.Ru 09:50
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Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране

Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Российская газета 05:17
Политика

На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
РИА Новости 07:52
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Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии

В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Газета.Ru 09:40
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

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REGNUM 09:39
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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.
РБК 07:51
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без лидеров сборной России

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене.
Pravda.Ru 08:42
Общество

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:08
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
РИА Новости 09:50
Авто

В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году

В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Автоновости дня 06:48
Происшествия

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Российская газета вчера в 23:32
Армия и оружие

Путину показали макет нового авианосца

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Взгляд.ру 10:02
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Энергетика

«Газпром» сократил экспорт в Европу

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».
News.ru 01:35
Происшествия

В Москве нашли крупный склад оружия в квартире

РИА Новости 08:14
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Транспорт

В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге

В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:53
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
РЕН ТВ вчера в 21:22
Технологии

В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud

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Общество

Жительнице Кургана проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

Северпост 07:46
Армия и оружие

Иранский командующий назвал цель ракетных ударов по базам США

REGNUM 08:02
Финансы

Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Компания 05:44
Футбол

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 08:54
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

Sport24.ru вчера в 14:29
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Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет.
Пятый канал вчера в 23:23
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