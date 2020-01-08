Атаки Ирана на базу США Эйн-эль-Асад на западе Ирака повлекли за собой рост котировок на нефть — судя по данным торгов, рост котировок на нефть марки WTI составил 4,11%, что означает рост цены до 65 долларов за баррель нефти.

Цены на нефть WTI выросли после атаки Ирана на базу США

Политика Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

Финансы Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.

Общество Суд продлил домашний арест Майклу Калви Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Путину показали макет нового авианосца На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.

Энергетика «Газпром» сократил экспорт в Европу Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».

Общество Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.

Космос Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.