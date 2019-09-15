После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 12% - 13%.

После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть

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