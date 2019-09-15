Энергетика
Комсомольская правдаПосле атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть
После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 12% - 13%.
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Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Газета.Ru 18:59
Происшествия
В Колумбии при крушении самолета погибли семь человек
В марте при аварийной посадке самолета авиакомпании Laser Airlines в Колумбии погибли все находившиеся на борту 12 человек, включая мэра поселения Тарайра на юго-востоке страны Дорис Лизет Виллегас Чара и ее семью.
РБК 20:23
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Транспорт
Дорожники при укладке асфальта на улице Народной упёрлись в гаражи
Подрядчик при укладке асфальта на улице Народной в микрорайоне Октябрьский Читы приостановил работы из-за стоящих на пути незаконных гаражей, сообщил на оперативном заседании администрации города 16 сентября заместитель сити-менеджера Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 20:08
Происшествия
Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
RT на русском 13:44
Футбол
Клопп: я носил костюмы, потому что так надо
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к официальным костюмам, которые часто носят тренера во время матчей.
Чемпионат 18:25
Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Вести.Ru 17:56
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Армия и оружие
США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
Актуальные Новости вчера в 04:51
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новосибирской области, в результате три человека погибли.
ТАСС 10:32
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Технологии
Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 13 сентября в 02:46
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА Новости вчера в 04:33
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Космос
Airbus DS расширит палитру производимой в РФ аппаратуры на совместном с РКС предприятии
По словам главы Airbus Defence and Space в России, у компании намечен целый ряд направлений сотрудничества с российскими компаниями, однако подробностей он не уточнил, поскольку переговоры находятся в активной фазе.
ТАСС вчера в 19:01
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.
РИА Новости 17:41
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой
Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Экономика сегодня 16:07
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 16:10
Происшествия
Шумахер покинул клинику в Париже и уехал из Франции
Национальная служба новостей 11:41