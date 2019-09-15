Если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то, по их мнению, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $ 100 за баррель. Дроны атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 14 сентября.

После атаки на Saudi Aramco цены на нефть могут подняться до $ 100

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