Энергетика
Евразия DailyПосле атаки на Saudi Aramco цены на нефть могут подняться до $ 100
Если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то, по их мнению, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $ 100 за баррель. Дроны атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 14 сентября.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:04, Вашингтон
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