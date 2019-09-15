Энергетика
РБКНефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco
На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.
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В России изменятся правила ухода в отпуск
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У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
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"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
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Корабль «Союз МС-15» состыковали с самарской ракетой
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Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
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Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
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В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
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Армия и оружие
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