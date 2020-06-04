Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

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