В Миннеаполисе, американский штат Миннесота, введен комендантский час. Такое решение приняли власти города после возникших здесь беспорядков. Как сообщают в своих новостях местные СМИ, комендантский час введен пока на одну ночь.

После беспорядков в США введен комендантский час

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