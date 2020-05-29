Происшествия
Свободная ПрессаПосле беспорядков в США введен комендантский час
В Миннеаполисе, американский штат Миннесота, введен комендантский час. Такое решение приняли власти города после возникших здесь беспорядков. Как сообщают в своих новостях местные СМИ, комендантский час введен пока на одну ночь.
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Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Футбол
Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.
Sports.ru 17:32
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело 08:02
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня 04:36
Политика
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Общество
В России втрое увеличат минимальное пособие по безработице
Помощь будет оказана россиянам, не имевшим подтвержденного дохода, индивидуальным предпринимателям, гражданам, у которых закончился срок по предоставлению пособий по безработице, а также всем, кто лишился работы не по причине распространения коронавирусной инфекции.
Глас Народа вчера в 03:01
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 10:11
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 27 мая в 00:43
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС 14:45
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru 03:31
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня
В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
СитиТрафик 13:51
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 06:28
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника при помощи новой ракеты «Чанчжэн-11»
Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 06:39 — REGNUM Китай вывел на запланированную орбиту два технологических демонстрационных спутника при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11», сообщает 30 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 23:39
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса
За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru 10:59