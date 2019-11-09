Общество

Lenta.ruLenta.ruПосле бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет на вход связан с секретным статусом объекта.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Депутат рассказал о нежелании солдат покидать часть в Забайкалье, где произошла стрельба

ТАСС09:35

Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова

РБК10:16

Депутат Госдумы объяснил, почему тюменский срочник расстрелял сослуживцев

URA.Ru11:02

Депутат Госдумы посетил часть в Забайкалье, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев

Говорит Москва11:55

Солдаты отказываются покидать часть, где Шамсутдинов расстрелял бойцов

News.ru09:47

Депутат Госдумы раскрыл детали расстрела караула в Забайкалье

Московский Комсомолецвчера в 13:32

Солдаты отказались менять часть, в которой произошел расстрел

Аргументы неделивчера в 11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Футбол

Обамеянг попал в ДТП на машине стоимостью 312 тысяч

Эпизод произошел вечером 8 ноября. Lamborghini футболиста стоимостью 312 тысяч евро столкнулась с другим автомобилем.
Спорт-Экспресс 06:58
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Спорт

В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз

Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Известия 05:09
Армия и оружие

Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик

Красная весна вчера в 07:08
Футбол

Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»

Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 09:25
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика

Маас: в отношениях ФРГ и РФ не может быть «особых путей»

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что в отношениях между Берлином и Москвой не может быть "особых" путей, которые отличались бы от позиции стран Евросоюза в отношении РФ.
Московский Комсомолец 06:21
Футбол

Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»

Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Хоккей

Финляндия — Швеция 2:1 (3-й период)

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери

RT на русском 11:20
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 08 ноября в 12:48
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Футбол

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:44
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Политика

США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Life.ru 12:22
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Космос

Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса

Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Дни24 00:44
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 07 ноября в 10:44
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Экономика

Тюрденев: Россия хочет улучшить торговые отношения с Узбекистаном

Как заявил посол РФ Владимир Тюрденев 10 ноября, Россия хочет стать главным торговым партнером Узбекистана.
ГЛАС.RU 10:05
Хоккей

«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Гаджеты

Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

Актуальные Новости 06:43
Космос

Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы

Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
ТК Звезда 07 ноября в 13:10
ещё по теме
Александр Николаевич Шерин
Российский военный деятель
Российский военный, государственный и политический деятель, член ЛДПР, депутат Рязанской областной думы IV и V созывов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное