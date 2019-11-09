Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет на вход связан с секретным статусом объекта.

После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

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