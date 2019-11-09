Общество
Lenta.ruПосле бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет на вход связан с секретным статусом объекта.
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Футбол
Обамеянг попал в ДТП на машине стоимостью 312 тысяч
Эпизод произошел вечером 8 ноября. Lamborghini футболиста стоимостью 312 тысяч евро столкнулась с другим автомобилем.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Политика
Маас: в отношениях ФРГ и РФ не может быть «особых путей»
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что в отношениях между Берлином и Москвой не может быть "особых" путей, которые отличались бы от позиции стран Евросоюза в отношении РФ.
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Хоккей
Финляндия — Швеция 2:1 (3-й период)
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
Футбол
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Космос
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Экономика
Тюрденев: Россия хочет улучшить торговые отношения с Узбекистаном
Как заявил посол РФ Владимир Тюрденев 10 ноября, Россия хочет стать главным торговым партнером Узбекистана.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Космос
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.