Кино
Вести.RuПосле болезни умер актер Сергей Афанасьев
В возрасте 55 лет умер российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации. Артист скончался после продолжительной болезни.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Политика
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Шоу-бизнес
Марк Рудинштейн сравнил молодую жену с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Рудинштейн, сам будучи женатым на молодой жене, ранее часто критиковал брак своего товарища и коллеги Армена Джигарханяна с молодой пианисткой из Киева Виталиной.
Bimru.ru 09:12
Футбол
Базель — Краснодар 4:0 (2-й тайм)
Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевен Бюа открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
Metaratings 13:19
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика
Лавров обсудил Минские соглашения с главой МИД Германии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минских соглашений.
Rambler News Service вчера в 15:38
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Фонтанка.Ру 07:35
Политика
Трамп назвал имя нового советника по национальной безопасности
Новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности станет Роберт О'Брайен.
Международная жизнь 04:57
Здоровье
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
РИА Новости 09:15
Общество
Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября
Коммерсантъ 05:46
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Общество
Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
Известия 13:37
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Кино
Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне
Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
ТК Звезда 11:54
Теннис
Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 13:32
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Политика
Европарламент почтил память жертв сталинизма и упрекнул Россию
Депутаты почтили память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов резолюцией, за принятие которой проголосовали 535 человек при 66 голосах против и 52 воздержавшихся.
News.ru 12:33
Политика
Путин приехал в Ижевск на День оружейника
Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.
Российская газета 09:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16