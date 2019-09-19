Кино

Москва 24Москва 24Скончался актер Сергей Афанасьев

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев, сообщает Союз кинематографистов России. Артист ушел из жизни 19 сентября на 63-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.
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Умер актер Сергей Афанасьев

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Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

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