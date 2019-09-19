Кино
Вести.RuПосле болезни умер актер Сергей Афанасьев
В возрасте 55 лет умер российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации. Артист скончался после продолжительной болезни.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Salt Mag вчера в 03:54
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Экономика
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар»
Телеканал 360° 15:11
Культура
Три виртуальных концертных зала откроют в Иркутской области
Виртуальные концертные залы будут созданы в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.
Сибирские Новости вчера в 23:25
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Политика
Президент и глава МИД Ирана получили визы США
Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили американские визы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:41
Политика
В Кремле отреагировали на отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»
Отказ представителей Киева в Контактной группе подписать текст «формулы Штайнмайера» противоречит прежним договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:23
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Европарламент уличил Россию в обелении преступлений СССР
Депутаты выразили озабоченность усилиями руководства России «обелить преступления», совершенные советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».
Lenta.ru 11:17
Происшествия
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 16:49
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Спорт
Дина Аверина взяла золото чемпионата мира в упражнениях с булавами
Россиянка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в Баку в упражнениях с булавами.
Sportbox.RU 12:14
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35