с чего всё началось

В результате боестолкновения на участке Товузского района азербайджано-армянской границы погибли трое азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших, позже стало известно, что еще один тяжело раненный солдат умер, несмотря на усилия врачей.

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Политика Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля. 3

Автоспорт Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 384

Футбол «Борнмут» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии "Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.

Игры Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad. 15

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,6K

Футбол Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».

Экономика Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном.

Гаджеты Опубликованы скрытые функции смартфонов Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa. 32

Игры В Сети появился трейлер шутера Serious Sam 4 В рамках прямой трансляции от издателя Devolver Direct состоялся дебют тизерного ролика к тайтлу Serious Sam 4. Помимо того, что новинка учтет элементы классической серии, она также предложит игрокам новые впечатления. 2

Футбол «Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.