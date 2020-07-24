Происшествия
КоммерсантъПосле драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы. В их отношении возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).
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Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
Коммерсантъ 09:57
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
Авто
Volvo собирается выпустить свой первый купе-кроссовер
Британские СМИ опубликовали 1-й рендер: по их мнению, будущий купеобразный кроссовер Volvo должен выглядеть именно так.
Тарантас Ньюс 09:57
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Футбол
Хавец согласовал с «Челси» контракт на 5 лет
Согласно информации источника, «пенсионеры» согласовали с 21-летним полузащитником долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025-го года.
Евро-футбол.ру 04:15
Политика
Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Футбол
Набабкин близок к уходу из ЦСКА, контракт все еще не продлен
Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», Набабкин может покинуть ЦСКА уже этим летом, действующее соглашение игрока с клубом истекает 31 июля, с большой долей вероятностью контракт продлен не будет.
Нева Спорт 15:38
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru 12:12
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов
Ранее издание «Известия» сообщило о появлении в даркнете объявления о продаже баз с данными клиентов банка и других крупных финансовых организаций.
Коммерсантъ 15:36
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik 07:18
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор 04:56
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59