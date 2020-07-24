Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы. В их отношении возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

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