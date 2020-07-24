Происшествия
КоммерсантъПосле драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы. В их отношении возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция задержала больше 25 человек после нескольких конфликтов минувшей ночью в Марьино
Агентство Москвавчера в 09:56
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны участники акции в поддержку хабаровчан
Уральский меридиан 10:13
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК 05:25
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv 23 июля в 01:53
Авто
Редкую экспортную «Волгу» выставили на продажу
Редкий универсал ГАЗ-22 1967 года выпуска выставили на продажу - владелец просит за автомобиль 1 200 000 рублей.
Российская газета вчера в 11:50
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
К началу 2021 модельного года российский офис Skoda обновил оснащение четырех своих моделей из пяти.
Автоновости дня 12:39
Общество
В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
РБК 11:19
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Футбол
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
Кубань 24 02:24
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Политика
Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение
Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией.
Газета.Ru 11:41
Автоспорт
Ральф Шумахер не исключает перехода Себастьяна Феттеля в AlphaTauri
Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Deutschland Ральф Шумахер выдвинул идею о возможном продолжении карьеры Себастьяна Феттеля в младшей команде Red Bull – AlphaTauri.
Autosport.com.ru 10:20
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 23 июля в 11:05
Происшествия
В Татарстане еще 3 человека умерли от коронавируса
В Татарстане подтвердили 3 новых случая смерти от коронавируса: 74-летний, 72-летний мужчины и 44-летняя женщина.
Вести Татарстан 13:21