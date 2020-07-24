Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПосле драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту массовой драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке города возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое. В рамках расследования дела задержаны более 25 человек.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:29

Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием

Мослента03:21

После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Московский Комсомолец09:19

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

РИА Новости06:20

Посол назвал нападение азербайджанцев на армян в Москве провокацией

Телеканал 360°04:45

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Коммерсантъ11:03

Посол Армении назвал организованной провокацией нападения азербайджанцев на армян в Москве

Говорит Москва03:58
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

REGNUM 07:14
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Шоу-бизнес

Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму

Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной.
Комсомольская правда 13:00
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
93
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
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Здоровье

Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду

Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли.
Lenta.ru 14:01
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
99
Общество

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
2
Общество

В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:29
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Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 04:16
3
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
246
Происшествия

Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17

Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
Здоровье

В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом

КП - Челябинск 09:04
8
Происшествия

На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК вчера в 04:58
37
Футбол

«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека

Газета.Ru 13:29
Политика

В Кремле считают, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения включают в себя исчерпывающие формулировки, которые не нуждаются в расшифровке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:58
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии бежал в РФ из-за угрозы ареста

РИА Новости Не допущенный до выборов президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны в Москву, так как ему сообщили о готовящемся аресте.
РЕН ТВ 07:22
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Наука

Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств

Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
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Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
1
Общество

Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru 06:44
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
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Шоу-бизнес

Собчак подарила Богомолову короткометражный фильм на день рождения

Собчак сняла фильм продолжительностью 27 минут, а называется работа «Метод».
RuNews24.ru 12:07
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Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
6
Политика

Суд закрыл административное дело против Зеленского

Печерский районный суд Киева закрыл дело о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:08
Футбол

Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»

Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
RT на русском 12:06
Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
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Религия

В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз

В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
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Общество

В России назрел очередной кризис

В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям.
Lenta.ru 04:54
348
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