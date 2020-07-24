ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту массовой драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке города возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое. В рамках расследования дела задержаны более 25 человек.

После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

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