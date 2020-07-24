Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПосле драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы. В их отношении возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).
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В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

РИА Новостивчера в 10:26

В Москве полиция задержала ещё девятерых участников массовой драки

RT на русском05:01

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:29

Московская полиция задержала 9 участников массовых драк

Телеканал 360°05:13

Полиция задержала больше 25 человек после нескольких конфликтов минувшей ночью в Марьино

Агентство Москвавчера в 09:56

Уголовное дело возбудили по факту массовой драки на юго-востоке Москвы

ТАССвчера в 09:00

Московская полиция завела уголовное дело после нескольких драк между азербайджанцами и армянами на юго-востоке города

Эхо Москвывчера в 11:16
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Происшествия

В Екатеринбурге задержана руководитель штаба «Трансперенси»

Московский Комсомолец 10:47
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Политика

Эрдоган встретился с главой ливийского ПНС Сарраджем

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru 11:53
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
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Политика

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском 11:43
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Наука

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

REGNUM 11:47
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Футбол

«Зенит» забил пенальти «Химкам» на 84-й минуте и выиграл Кубок России

Lenta.ru 11:56
Путешествия

Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
Коммерсантъ 11:06
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Политика

Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
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Армия и оружие

Жарихин: Киев хулиганит, чтобы Россия не выдержала

Своим хулиганством Киев хочет спровоцировать Россию на опрометчивые шаги, чтобы обвинить в срыве минского процесса.
Недвижимость.RU 04:45
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Пилоты пассажирского самолета, летевшего рейсом Тегеран-Бейрут, при приближении F-15 решили резко снизить высоту В сети появилось видео перехвата пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air истребителем F-15 ВВС США.
Деловое.ТВ вчера в 02:28
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Общество

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Известия вчера в 16:25
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Политика

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Армия и оружие

Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море

Shraibikus News 01:33
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Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
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Здоровье

В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей

По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата.
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Экономика

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM вчера в 06:58
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Общество

Разработана многоразовая маска, нейтрализующая коронавирус

Вести.Ru 08:45
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Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

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Общество

Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс

Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия вчера в 03:18
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