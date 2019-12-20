с чего всё началось

Подразделения сирийской армии в ночь с 19 на 20 декабря отразили две крупных атаки боевиков в провинции Идлиб, сообщил 20 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийская армия отразила в Идлибе две крупные атаки боевиков

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Религия Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

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