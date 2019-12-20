Армия и оружие
REGNUMСирийская армия отразила в Идлибе две крупные атаки боевиков
Подразделения сирийской армии в ночь с 19 на 20 декабря отразили две крупных атаки боевиков в провинции Идлиб, сообщил 20 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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с чего всё началось
Ранее Федеральное агентство новостей выпустило четвертую часть эксклюзивного материала по ситуации в Сирии, в которой журналисты издания рассказали о сети русскоязычных СМИ, поддерживаемой США.Слово и Дело14:56
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Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии
Народные новости14:39
Террористы потеряли 200 боевиков во время безуспешных нападений на позиции армии Сирии
Политическая Экспертиза16:30
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Армия и оружие
США отправили военные корабли к северным границам России
США, проигнорировав предупреждение России, отправили к ее северным границам военные корабли.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020 года вступят в силу 5 новых законов, которые очень огорчат российских автовладельцев.
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до гарантированного поражения ИГ
В настоящее время американские военные размещены на 11 базах и блокпостах в Сирии.
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания
Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Здоровье
Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет
22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Наука
В продаже скоро появится лекарство от волчанки
Как сообщает ToDay News Ufa источник EurekAlert, ученые провели трехлетнее клиническое исследование, в которых участвовало 362 пациента (возраст от 18 до 70 лет), больных тяжелой и средней степени волчанкой.
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Общество
В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр
Наука
Каждый пятый человек заражен паразитическим червем
Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Политика
Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.