Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия отразила в Идлибе две крупные атаки боевиков

Подразделения сирийской армии в ночь с 19 на 20 декабря отразили две крупных атаки боевиков в провинции Идлиб, сообщил 20 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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