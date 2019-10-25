Происшествия

Газета.RuГазета.RuПосле гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области. Напомним, что игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков насмерть обварился кипятком.
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с чего всё началось

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости11:06

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О чем говорит Калининград: Смерть в отделе полиции, триумф «Балтики» и зачем егеря расстреливают лебедей

КП - Калининград14:22

В Калининграде уволили сотрудников ОВД, в котором задержанный насмерть обварился кипятком

Каскад11:39

В Калининграде уволили двух полицейских из отдела, где от ожогов погиб мужчина

Калининград.Ru10:29

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

РИА Новости11:06

Уволили двух полицейских из отдела, где погиб Вшивков

Новый Калининград.Ru10:50

В Калининграде уволены двое сотрудников отдела полиции, где задержанный обварился кипятком

ТАСС11:24

В Калининграде уволили двоих полицейских отдела на ул. Киевской, где погиб Вшивков

Клопс09:35
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Хоккей

Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла

Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
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Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
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По словам политика, переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо.
Аргументы недели 13:19
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Вести.Ru 08:24
Технологии

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась до $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
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RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

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Общество

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Газета.Ru 13:12
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
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Авто

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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг

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Политика

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК 14:54
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

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Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Фигурное катание

Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт 01:58
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В России могут изменить способ расчета транспортного налога

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей может изменить налоговое законодательство России.
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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
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Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

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Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

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Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
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