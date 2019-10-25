Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

с чего всё началось

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области. Напомним, что игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков насмерть обварился кипятком.

После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

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