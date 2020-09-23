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BFM.ru
BFM.ru

После инаугурации Лукашенко в Белоруссии прошли акции протеста

Александр Лукашенко 23 сентября провел церемонию инаугурации. Вечером на улицах Минска и других белорусских городов прошли акции протеста, в частности в Бресте и Могилеве. В большинстве случаев они закончились более-менее спокойно.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Комсомольская правда

Марши сторонников и противников Лукашенко впервые сошлись лоб в лоб

Комсомольская правдавчера в 15:12
РИА Новости

В Минске задерживают протестующих против Лукашенко

РИА Новостивчера в 15:11
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
ТАСС

Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАССвчера в 12:48
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
Фонтанка.Ру

Десятки задержанных, водометы, газ и перекрытые улицы. Минск отреагировали на «тайную инаугурацию» Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 14:55
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

В «сториз» инстаграма команды Тутберидзе опубликовано сообщение супруги Плющенко Яны Рудковской из личной переписки с Загитовой: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже».
Советский спорт22 сентября в 16:40
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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На совещании во Владивостоке обсудили поручения Мишустина по Сахалину

Другой важный вопрос из перечня поручений, который поднял сахалинский губернатор, — это использование природного газа с проекта "Сахалин-1" для снабжения жителей северных районов.
Сахалин.Инфовчера в 04:31