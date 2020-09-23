После инаугурации Лукашенко в Белоруссии прошли акции протеста
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Александр Лукашенко 23 сентября провел церемонию инаугурации. Вечером на улицах Минска и других белорусских городов прошли акции протеста, в частности в Бресте и Могилеве. В большинстве случаев они закончились более-менее спокойно.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
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