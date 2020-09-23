Александр Лукашенко 23 сентября провел церемонию инаугурации. Вечером на улицах Минска и других белорусских городов прошли акции протеста, в частности в Бресте и Могилеве. В большинстве случаев они закончились более-менее спокойно.

С чего всё началось По данным портала Tut.by , омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой. Телеканал 360° вчера в 16:30