После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

В полиции не уточнили имя заявителя. При этом ранее сообщалось, что оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "дела 27 июля" Егор Жуков был госпитализирован после избиения возле дома, нападение на него было совершено вечером 30 августа.