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Интерфакс
Интерфакс

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

В полиции не уточнили имя заявителя. При этом ранее сообщалось, что оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "дела 27 июля" Егор Жуков был госпитализирован после избиения возле дома, нападение на него было совершено вечером 30 августа.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова

Москва 2402:33
Интерфакс

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Интерфакс02:24
РИА Новости

Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова

РИА Новости02:46
ТАСС

Врачи не выявили серьезных травм у избитого блогера Жукова

ТАСС03:15
РБК

Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова

РБК03:06
Эхо Москвы

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях после нападения на Егора Жукова

Эхо Москвы03:06
Ёлдаш

На блогера Егора Жукова совершено нападение возле дома

Ёлдашвчера в 15:45

DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Williams

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Williams Н.Латифи 2.37 10 25 2. Mercedes Л.Хэмилтон 2.50 11 18 3. Red Bull А.Элбон 2.52 11 15 4. Red Bull М.Ферстаппен 2.63 11 12 5. Ferrari С.Феттель 2.64 11 10 6. Alfa Romeo К.Райкконен 2.66 10 8 7. McLaren Л.Норрис 2.66 11 6 8. AlphaTauri П.Гасли 2.70 26 4 9. Racing Point С.Перес 2.79 18 2 10.
F1news.ru02:52

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
РБК03:10

Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что бразильский защитник команды Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). Для бразильца этот матч стал дебютным в составе «армейцев».
Чемпионатвчера в 16:37

В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
5

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Суд потребовал с недостроившей очистные в Севастополе компании вернуть аванс в 2 млрд рублей

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей.
Интерфакс - Россиявчера в 15:41

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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