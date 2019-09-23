Происшествия
Газета.RuПосле изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главк МВД Краснодарского края.
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с чего всё началось
Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.ТАСС07:25
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