Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда "Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.

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После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

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