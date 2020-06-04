Происшествия
REGNUMПосле катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3
Норильск, Красноярский край, 4 июня 2020, 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярского краевого суда.
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Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда "Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля" - сказал представитель суда.ТАСС06:18
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