Происшествия
REGNUMПосле катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3
Норильск, Красноярский край, 4 июня 2020, 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили иа в пресс-службе Красноярского краевого суда.
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Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Общество
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
Эхо Москвы вчера в 18:10
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Общество
Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино
Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Где нашли заболевших коронавирусом в Самарской области 4 июня
Напомним, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
Волга Ньюс 05:18
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Армия и оружие
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
РИА Новости 07:21
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Киберспорт
В Valorant нашли баг со способностью Reyna
Один из игроков в Valorant столкнулся с багом третьей способности Reyna — из-за этой ошибки персонаж застрял в модельке союзника.
CyberSport.ru 04:57
Наука
Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Политика
Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение
Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Названы сроки открытия пляжей на юге России
В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму.
ТВ Центр вчера в 09:11
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Хоккей
Жена Малкина объяснила, почему не считает США врагом России
Анна Кастерова, жена хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина заявила, что США не являются врагом России.
Pravda.Ru 06:37