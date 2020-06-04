Происшествия

REGNUMREGNUMПосле катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

Норильск, Красноярский край, 4 июня 2020, 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили иа в пресс-службе Красноярского краевого суда.
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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске

РБК07:13

Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 после разлива топлива в Норильске

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Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован до 31 июля

Интерфакс06:53

Начальник цеха Норильской ТЭЦ арестован до 31 июля

Коммерсантъ07:09

Начальник цеха норильского ТЭЦ арестован

RT на русском06:31

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске

ТАСС06:18
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
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Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы вчера в 18:10
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Общество

Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино

Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Общество

Где нашли заболевших коронавирусом в Самарской области 4 июня

Напомним, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
Волга Ньюс 05:18
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Политика

ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян

Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
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Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
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Армия и оружие

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
РИА Новости 07:21
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Киберспорт

В Valorant нашли баг со способностью Reyna

Один из игроков в Valorant столкнулся с багом третьей способности Reyna — из-за этой ошибки персонаж застрял в модельке союзника.
CyberSport.ru 04:57
Наука

Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
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Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц

«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Политика

Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение

Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Названы сроки открытия пляжей на юге России

В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму.
ТВ Центр вчера в 09:11
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Космос

Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

Газета.Ru 01:13
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
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Жена Малкина объяснила, почему не считает США врагом России

Анна Кастерова, жена хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина заявила, что США не являются врагом России.
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