РПЛ
Матч ТВПосле матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард
Один из стюардов матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» скончался после завершения встречи. Мужчине внезапно стало плохо, и спасти его жизнь не удалось.
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Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально
Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
В селе Летно-Хвалынское Спасского района Приморья нашли мертвыми двоих детей - семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку.
Российская газета вчера в 20:24
Общество
РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Договоры "Альфастрахования" были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.
Ведомости 00:45
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
Российская газета 00:52
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru вчера в 10:39
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03 ноября в 15:44
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Политика
Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Армия и оружие
Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Общество
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
Венгер претендует на пост наставника «Баварии»
Основным же претендентом на вакантный пост в "Баварии" является Ральф Рангник.
Вести.Ru 00:25
Происшествия
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
РИА Новости 01:23
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Игры
Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии
Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Финансы
Доллар и евро подскочили в цене
Доллар и евро подскочили в цене Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44