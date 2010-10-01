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Матч ТВМатч ТВПосле матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард

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Один из стюардов матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» скончался после завершения встречи. Мужчине внезапно стало плохо, и спасти его жизнь не удалось.
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После матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард

Sportbox.RU01:07

После матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард

Матч ТВ01:07

«Волжское дерби»: оскорбления, драки, смерть стюарда – все, кроме голов

БИЗНЕС Online00:36
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
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В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).
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Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
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В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

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Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

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Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

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Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

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Газета.Ru вчера в 12:42
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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
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Венгер претендует на пост наставника «Баварии»

Основным же претендентом на вакантный пост в "Баварии" является Ральф Рангник.
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Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
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Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
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Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии

Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
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Доллар и евро подскочили в цене

Доллар и евро подскочили в цене Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

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Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
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Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
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Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
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