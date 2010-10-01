Один из стюардов матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» скончался после завершения встречи. Мужчине внезапно стало плохо, и спасти его жизнь не удалось.

После матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард

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