Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникПосле матча с «Крыльями Советов» Дзюба назвал себя «Артемом Джокером»

Напомним, ранее «ПД» писал, что сегодня в Самаре в матче 14-го тура «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Юрий Жирков и Артем Дзюба. Эксперт Алексей Стрепетов проанализировал прошедший матч.
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После матча с «Крыльями Советов» Дзюба назвал себя «Артемом Джокером»

Петербургский дневник11:43

«Сегодня я Артём Джокер»: Дзюба прокомментировал матч с «Крыльями Советов»

78.ru11:14
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