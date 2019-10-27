Напомним, ранее «ПД» писал, что сегодня в Самаре в матче 14-го тура «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Юрий Жирков и Артем Дзюба. Эксперт Алексей Стрепетов проанализировал прошедший матч.

После матча с «Крыльями Советов» Дзюба назвал себя «Артемом Джокером»

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