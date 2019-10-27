Футбол
Петербургский дневникПосле матча с «Крыльями Советов» Дзюба назвал себя «Артемом Джокером»
Напомним, ранее «ПД» писал, что сегодня в Самаре в матче 14-го тура «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Юрий Жирков и Артем Дзюба. Эксперт Алексей Стрепетов проанализировал прошедший матч.
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Армия и оружие
Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ
Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
Происшествия
Британская полиция задержала подозреваемых в убийстве 39 человек
В Эссексе полиция задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, которые ранее были найдены мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает Sky News.
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Происшествия
Лесовоз повредил газопровод в Североуральске
Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Происшествия
Двух российских туристов на Кипре посадили в тюрьму
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Финансы
Курс рубля показал нейтральную реакцию на снижение ставки ЦБ
Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. (до 6,5% годовых) не привело к резкому изменению курса рубля, следует из материалов Московской биржи.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Футбол
Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти
В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Здоровье
Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами
Фигурное катание
Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.