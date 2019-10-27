Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургДзюба назвал себя Артемом Джокером после матча с «Крыльями Советов»
Сегодня Дзюба начало игры встретил на скамейке запасных, что случается с ним крайне редко.
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Авто
Аналитики назвали автомобили, которые будет сложно продать
Названы автомобили, которые практически не пользуются спросом на вторичном автомобильном рынке России.
Car.ru 13:29
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Футбол
Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
ProstoProSport 12:09
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском 10:33
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Финансы
Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара
В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
Известия 10:20
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади
Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12:47
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Soccer.ru вчера в 16:09
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:2
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Политика
Экзитполы показали победу «Левых» на региональных выборах в Германии
В Германии на региональных выборах в федеральной земле Тюрингия лидирует партия «Левые».
РБК 14:02
Политика
Власти США сказали, что сделают с телом аль-Багдади
От тела погибшего в результате операции американских военных лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади избавятся подобающим образом.
News.ru 13:10
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре
Автоновости дня 05:45
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Lenta.ru 13:02
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
RT на русском 23 октября в 23:39
Футбол
ФК «Оренбург» сыграет на выезде с ФК «Краснодар»
Завтра ФК «Оренбург» проведет выездной матч с ФК «Краснодар». Начало в 21:00 по оренбургскому времени.
Вестирама.ру вчера в 06:42
Футбол
Аякс — Фейеноорд 4:0
В матче 11-го тура чемпионата Голландии "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Все мячи амстердамцы забили еще в первом тайме.
Спорт-Экспресс 13:36