с чего всё началось

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации. Расследование ведется по двум нарушениям. Первым пунктом обвинения является поздний выход сборной Бельгии на поле.

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После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Политика Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.

Армия и оружие Шесть «нацгвардейцев» пострадали в стычке с радикалами в Донбассе Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 21 ноября заявил на брифинге о том, что попытке задержать группу боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в Донбассе были ранены шесть сотрудников нацгвардии Украины.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.

Политика МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Происшествия Силовики проводят обыски в тюменском УМВД Во время обысков в УМВД по Тюменской области из кабинета экс-главы ведомства Юрия Алтынова изъяли рабочий компьютер.