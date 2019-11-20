Футбол
Красная веснаПосле матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации. Расследование ведется по двум нарушениям. Первым пунктом обвинения является поздний выход сборной Бельгии на поле.
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с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Газета.Ruвчера в 13:58
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Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией
Sport24.ruвчера в 14:29
УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией
Sports.ruвчера в 14:00
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Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Политика
Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины
Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
Армия и оружие
Шесть «нацгвардейцев» пострадали в стычке с радикалами в Донбассе
Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 21 ноября заявил на брифинге о том, что попытке задержать группу боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в Донбассе были ранены шесть сотрудников нацгвардии Украины.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министр отметил, что возможные решения о переносах премьер принимаются в интересах зрителей.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
Общество
Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда
Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Политика
МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Происшествия
Маршрутка попала в ДТП на Вербной, есть пострадавшие
В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Общество
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Как сообщает «Фонтанка», в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Армия и оружие
Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ
Новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика" был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от гастролей ради окружающей среды
Происшествия
Силовики проводят обыски в тюменском УМВД
Во время обысков в УМВД по Тюменской области из кабинета экс-главы ведомства Юрия Алтынова изъяли рабочий компьютер.
Футбол
Ряд европейских клубов интересуются игроками юношеской сборной России
Футболисты юношеской сборной России Игорь Школик и Данила Прохин попали в сферу интересов европейских клубов.
Фигурное катание
Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под российский климат
Китайский автомобильный концерн Great Wall планирует и в будущем адаптировать автомобили Haval под условия российского рынка.
Экономика
Бюджет Тюменской области на 2020 год принят во втором и третьем чтении
За три года областная казна получит в общей сложности 2 млрд рублей.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.
Гаджеты
Apple выпустила батарейные чехлы для iPhone 11 с кнопкой для камеры
Компания Apple выпустила новые батарейные чехлы для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Общество