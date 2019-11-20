Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbУЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте
 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ruвчера в 13:58

Подробнее о событии

УЕФА грозит Бельгии санкциями за проступок во время матча с Россией

Sport.ruвчера в 15:14

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Спорт-Экспрессвчера в 14:35

УЕФА даст оценку эпизоду с выходом игрока сборной Бельгии в чужой футболке

РИА Новостивчера в 13:05

УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией

Sports.ruвчера в 14:00

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

Газета.Ruвчера в 13:58

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Чемпионатвчера в 13:46

Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией

Sport24.ruвчера в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Политика

Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской

Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
REGNUM вчера в 07:20
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Шоу-бизнес

После похудения на 100 кг и пластики у Семчева начались проблемы

7Дней.ру 03:30
Политика

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Lenta.ru вчера в 09:52
Общество

В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:43
Общество

Apple подала в суд на российский патент о функции экстренных вызовов

Американская компании Apple подала в суд по интеллектуальным правам на Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на "мобильный телефон с экстренной связью".
Газета.Ru 02:16
Экономика

ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году

В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров.
Pravda.Ru 00:11
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Политика

В Малайзии поблагодарили Россию за большие закупки пальмового масла

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему слова благодарности за то, что Россия закупает большие объемы пальмового масла.
Московский Комсомолец 03:55
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
RT на русском 03:46
Гаджеты

Выход Samsung Galaxy S10 Lite подтвержден

iXBT.com 00:49
Авто

Представили новый кабриолет Lexus LC500

Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Автоновости дня вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Политика

Госдума изучит мнение россиян о себе за 350 млн рублей

Совет Госдумы утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы.
ЗакC.Ру 03:11
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Вести.Ru 02:53
Общество

Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Общественная служба новостей вчера в 08:42
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное