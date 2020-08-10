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REGNUM
REGNUM

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
Борис Ковальчук
Это вдохнет новую жизнь в станцию — полностью обновим половину всей установленной мощности нашей станции-рекордсмена. Это будет очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения налоговых платежей, которые будут поступать в Костромскую область.
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k1news.ru

Костромская ГРЭС пополнит бюджет области на миллиарды рублей

k1news.ru00:30
Московский Комсомолец в Костроме

Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов

Московский Комсомолец в Костромевчера в 15:03
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

РИА Новостивчера в 08:58
ТРК Русь (г. Кострома)

На Костромской ГРЭС сезон перемен

ТРК Русь (г. Кострома)вчера в 11:34
ТАСС

На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

ТАССвчера в 09:34
ГТРК Кострома

В модернизацию Костромской ГРЭС вложат почти 90 миллиардов рублей

ГТРК Костромавчера в 12:40
СМИ44

Беспрецедентный по объёмам инвестиционный проект на 88 млрд. рублей будет реализован в Костромской области

СМИ44вчера в 08:45

У берегов Антарктиды нашли таинственный «ледяной корабль»

Пользователи сети обнаружили на спутниковой карте Google в 160 км от побережья Антарктиды таинственный «ледяной корабль» размером 122 м, некоторые даже предположили, что это секретный корабль нацистов, сообщает Daily Mail.
У берегов Антарктиды нашли таинственный «ледяной корабль»
Известия23:15
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Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском ликвидируют до сентября 2021 года

Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском планируется ликвидировать до 1 сентября 2021 года, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.
Коммерсантъ00:50

Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал белорусского лидера Александра Лукашенко уйти в отставку, если выборы были проведены недемократическим образом.
Московский Комсомолец23:56
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Коронавирус может повысить риск потери памяти

Ученые из Соединенных Штатов считают, что воспалительные мозговые процессы, которые спровоцированы борьбой иммунной системы с коронавирусом, повышают риск развития деменции и болезни Альцгеймера у тех людей, кто переболел COVID-19.
Evo-rus.comвчера в 14:31
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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