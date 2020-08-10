«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.