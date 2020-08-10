После модернизации Костромская ГРЭС принесет в регион 7 млрд рублей
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В рамках государственной программы по модернизации российской энергетической отрасли Костромская ГРЭС получит 88 млрд рублей инвестиций.В источнике
Это вдохнет новую жизнь в станцию — полностью обновим половину всей установленной мощности нашей станции-рекордсмена. Это будет очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения налоговых платежей, которые будут поступать в Костромскую область.
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Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов
Московский Комсомолец в Костромевчера в 15:03