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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

После модернизации Костромская ГРЭС принесет в регион 7 млрд рублей

В рамках государственной программы по модернизации российской энергетической отрасли Костромская ГРЭС получит 88 млрд рублей инвестиций.В источнике
Борис Ковальчук
Это вдохнет новую жизнь в станцию — полностью обновим половину всей установленной мощности нашей станции-рекордсмена. Это будет очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения налоговых платежей, которые будут поступать в Костромскую область.
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