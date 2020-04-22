Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСледствие заступилось за владикавказских силовиков

В отношении участников митинга возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к 13 сотрудникам правоохранительных органов во время стихийного митинга против самоизоляции 20 апреля.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
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Следствие заступилось за владикавказских силовиков

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