Происшествия

RT на русскомRT на русскомПосле несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Северная Осетия — Алания.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
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После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

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Gradus.pro04:33

На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков

ТАСС04:20
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Политика

Россия поставит Белоруссии рис и гречку

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Общество

75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области

Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
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В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
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Экономика

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"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
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Цена на российскую нефть Urals упала до $11,59 за баррель

Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам).
Вести.Ru 05:57
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Интернет

В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков

В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.
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Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
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ТАИФ сократит финансирование «Рубина» на 70 процентов

Сразу несколько источников сообщают о том, что основной спонсор «Рубина» компания ТАИФ собирается сократить финансирование футбольного клуба на 70 процентов.
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Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН

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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек

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В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
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Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
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Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
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Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»

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Общество

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В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса.
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли

Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 для России

Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
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Политика

Путин поговорит с Куйвашевым про коронавирус в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.
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