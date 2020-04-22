Происшествия
RT на русскомПосле несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Северная Осетия — Алания.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).РБК04:29
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Политика
Россия поставит Белоруссии рис и гречку
Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит".
ИА REX 06:25
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Путешествия
Туроператоры начали бронировать на лето путевки в Турцию
Российские турагентства начали продавать путевки.
Российская газета 20 апреля в 21:00
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Экономика
Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала до $11,59 за баррель
Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам).
Вести.Ru 05:57
Интернет
В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков
В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.
RuNews24.ru 06:36
Здоровье
Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса
Известия 20 апреля в 21:45
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Футбол
ТАИФ сократит финансирование «Рубина» на 70 процентов
Сразу несколько источников сообщают о том, что основной спонсор «Рубина» компания ТАИФ собирается сократить финансирование футбольного клуба на 70 процентов.
Kazanfirst.ru 06:12
Транспорт
Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах
В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН
Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Здоровье
В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек
В период карантина в суды региона поступило 13 дел о госпитализации пациентов, которые не хотели добровольно лечь в инфекционный стационар.
Живая Кубань 06:38
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Общество
Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая
Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Спорт
Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»
Sports.ru вчера в 14:43
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса.
News.ru 20 апреля в 07:13
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 для России
Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
Новые автомобили 06:08
Политика
Путин поговорит с Куйвашевым про коронавирус в Свердловской области
Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.
Политсовет 06:00