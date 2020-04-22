с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Северная Осетия — Алания.

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

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