Музыка
Neva.TodayПосле новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook. "Закончил работать в компании Little Big", написал Орехов.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Политика
Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда
США начали информатаку на российские регионы.
Общество
ФАС оценила ситуацию с ценами на продукты в ДФО
Цены на продукты в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа уже стабилизировались, однако завышение еще наблюдается в Магаданской области и Камчатском крае, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Происшествия
В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова
В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло тысячи
В Японии число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, возросло до тысячи.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Авто
Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Армия и оружие
Турция надеется разместить дополнительные системы ПВО в Сирии
Турция планирует разместить в Сирии дополнительные отечественные системы противовоздушной обороны из-за эскалации конфликта в Идлибе, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Экономика
Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%
Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Музыка
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик-рейв-группа Little Big.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области снижается
По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Политика
Трамп: власти просят фармацевтические компании ускорить разработку вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти обратились к фармацевтическим компаниями с просьбой ускорить разработку вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Как сообщает ToDay News Ufa, употребление настоящего сливочного масла в небольшом количестве (около 30 граммов в день) не только не навредит организму, но ещё и принесёт пользу.
Общество
«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка
Кроме приветственной растяжки в зале было множество других намеков на пол ребенка.