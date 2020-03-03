Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook. "Закончил работать в компании Little Big", написал Орехов.

После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

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