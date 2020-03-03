Музыка

Neva.TodayNeva.TodayПосле новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook. "Закончил работать в компании Little Big", написал Орехов.
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Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

РИА Новости16:42

Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды

Газета.Ru06:44

Почему после попадания Little Big на «Евровидение» от них ушел менеджер

Российская газета10:42

Менеджер Little Big покинул группу после новостей об участии в «Евровидении»

Lenta.ru09:21

Пиар-менеджер покинул Little Big после новостей об участии на Евровидении

News.ru07:39

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

Rambler News Service07:36

От Little Big после путевки на «Евровидение» ушел менеджер

РЕН ТВ11:01
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