Политика

ВедомостиВедомостиЭкзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

В Петербурге после обработки 0,1% протоколов лидирует Беглов

РИА Новости13:52

Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

ТАСС13:58

ВЦИОМ: Беглов по данным экзитполов набирает 56%

Фонтанка.Ру14:59

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Интерфакс14:04

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Петербургский дневник14:00

После подсчёта первых голосов Беглов с большим отрывом лидирует на губернаторских выборах

78.ru13:53

После обработки 0,1% протоколов в Петербурге лидирует Беглов

Neva.Today14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Здоровье

В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Авто

Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей

До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Происшествия

Члена петербургской УИК облили зеленкой после отказа от денег

В Санкт-Петербурге неизвестная женщина напала на члена УИК №1614 с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.
FreeNews-Volga 03:42
Политика

В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой

49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Футбол

Испания — Фарерские острова 1:0 (1-й тайм)

33-летний игрок догнал по этому показателю вратаря Икера Касильяса.
Спорт-Экспресс 14:59
Политика

ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии

Евро-футбол.ру 13:44
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 63

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань в Китае достигло 63 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:39
Фигурное катание

Алина Загитова: «В школе идут на уступки»

Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Политика

Явка на муниципальных выборах в подмосковном регионе превысила 12%

Радио 1 10:13
Шоу-бизнес

Бросивший беременную Викторию Тарасову бизнесмен потерял дочь

Bimru.ru 09:05
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Газета.Ru 13:54
Политика

Единый день голосования завершился по всей России

Единый день голосования завершился во всех регионах России.
Life.ru 14:05
Автоспорт

Квят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии

Газета.Ru 14:57
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Автоспорт

Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы

F1news.ru 11:58
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Общество

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»

Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Шоу-бизнес

Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Иванович Амосов
Российский общественный и политический деятель. Кандидат на должность губернатора Санкт-Петербурга на выборах 2019 года. Лидер Движения демократического обновления. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва, Депутат Ленсовета-Петросовета, председатель постоянной комиссии по градостроительной политике и землепользованию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное