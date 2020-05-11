Коронавирус
РИА НовостиНазвана причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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с чего всё началось
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.РБК12:27
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Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Общество
Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России
Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Экономика
Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Lenta.ru 09:41
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Политика
На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19
Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.
ИА Красная Весна 13:51
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
Политика
В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском 13:09
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Общество
Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми
Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.
Уфа1.ру 09:35
Общество
В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице
Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Общество
В Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев
Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
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Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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В России новый Toyota Highlander появится летом
Компания Toyota опубликовала информацию об обновлённом внедорожнике Highlander, который появится на российском рынке летом текущего года.
Тарантас Ньюс 07:37
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ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты
В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые
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Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
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Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней
Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
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Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе
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