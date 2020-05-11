Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.

с чего всё началось

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Общество Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%. 703

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 237

Экономика Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 224

Общество Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

Политика На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19 Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.

Общество Туристический сезон в России еще может состояться Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 999

Общество В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса. 27

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Общество Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.

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