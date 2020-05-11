Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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с чего всё началось

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.
РБК12:27

Подробнее о событии

«Страдаем, скоро всё будет хорошо». Сайт «Госуслуг» упал после обещанных президентом выплат

Фонтанка.Ру13:53

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

URA.Ru12:23

Портал госуслуг после тестирования нагрузок работает в штатном режиме

ТАСС13:56

Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей

Lenta.ru12:51

В работе сайта госуслуг могут быть неполадки из-за возросшей нагрузки

Коммерсантъ12:49

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

РБК12:27

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

РИА Новости14:10
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
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Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Lenta.ru 09:41
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Общество

Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Политика

На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19

Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.
ИА Красная Весна 13:51
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
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Общество

В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим

За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
27
Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском 13:09
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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
62
Общество

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей

Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
259
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
169
Общество

Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми

Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.
Уфа1.ру 09:35
Общество

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
31
Авто

АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
4
Общество

В Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
37
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
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Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев

Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Компания Toyota опубликовала информацию об обновлённом внедорожнике Highlander, который появится на российском рынке летом текущего года.
Тарантас Ньюс 07:37
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Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Шоу-бизнес

Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей

iReactor 07:28
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Космос

Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые

Актуальные Новости вчера в 05:09
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Общество

Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru 12:14
11
Политика

Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Происшествия

Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе

Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе.
Новый Севастополь 10:44
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