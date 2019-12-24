"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.

с чего всё началось

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