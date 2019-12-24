Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПосле обысков задержан генерал-лейтенант ФТС

В понедельник,23 декабря, стало известно об обысках в структурах ФТС. Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.
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с чего всё началось

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.
РИА Новости04:18

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Генерал ФТС Кизлык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Интерфакс08:06

Начальник управления дознания ФТС просит не заключать его под стражу

ТАСС08:01

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

РЕН ТВ04:23

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК04:37

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

RT на русском04:29

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

РИА Новости04:18

Генерала ФТС и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ04:48
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Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК вчера в 03:21
Происшествия

В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове

На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

Шойгу: США разместят новые ракеты в Европе и на Востоке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
News.ru 06:51
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Политика

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
BFM.ru 07:12
Происшествия

Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:15
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Финансы

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
REGNUM 06:24
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
REGNUM 02:01
Общество

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
РБК 02:59
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Политика

Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:31
Энергетика

Рост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет

Цены на бензин в 2019 году продемонстрировали минимальный рост за 11 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:03
Политика

Белоруссия открестилась от создания новой российской авиабазы

Белоруссия открестилась от идеи создания новой российской авиабазы на территории страны.
Lenta.ru 07:56
Футбол

РФС ввел наказание за критику арбитров. Суммы штрафов уже определены

Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении штрафов и пункта о дисквалификации лиц, которые будут позволять себе критиковать работу арбитров.
Sport24.ru 08:08
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Авто

АвтоВАЗ снял с производства пикап ВАЗ-2329

Как стало известно «Автоновостям дня», последние экземпляры ВАЗ-2329 были собраны около года назад, однако из линейки LADA на официальном сайте модель исчезла только сейчас.
Автоновости дня 04:29
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Общество

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
РБК 05:37
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Гаджеты

Список приложений для Android с новой заразой

19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
iXBT.com 01:47
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Армия и оружие

Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась

Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
News.ru 07:10
Происшествия

Брошенной в захламленной квартире девочке нашли приемную семью

Пятилетней девочке, найденной в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, нашли приемную семью.
Москва 24 07:32
Общество

Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).
Интерфакс 07:47
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