Происшествия
Национальная служба новостейПосле обысков задержан генерал-лейтенант ФТС
В понедельник,23 декабря, стало известно об обысках в структурах ФТС. Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.
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с чего всё началось
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.РИА Новости04:18
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Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Армия и оружие
Шойгу: США разместят новые ракеты в Европе и на Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
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Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
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Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию
Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Энергетика
Рост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет
Цены на бензин в 2019 году продемонстрировали минимальный рост за 11 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Политика
Белоруссия открестилась от создания новой российской авиабазы
Белоруссия открестилась от идеи создания новой российской авиабазы на территории страны.
Футбол
РФС ввел наказание за критику арбитров. Суммы штрафов уже определены
Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении штрафов и пункта о дисквалификации лиц, которые будут позволять себе критиковать работу арбитров.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Авто
АвтоВАЗ снял с производства пикап ВАЗ-2329
Как стало известно «Автоновостям дня», последние экземпляры ВАЗ-2329 были собраны около года назад, однако из линейки LADA на официальном сайте модель исчезла только сейчас.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Армия и оружие
Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась
Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
Происшествия
Брошенной в захламленной квартире девочке нашли приемную семью
Пятилетней девочке, найденной в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, нашли приемную семью.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Происшествия
Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией
По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).