Политика

РЕН ТВРЕН ТВПосле опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ. Об этом заявил член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, хакеры пытались нарушить работу сайта ОП РФ и сайта фейкам.нет после официального окончания онлайн-голосования.
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с чего всё началось

Малькевич рассказал, кто стоит за DDoS-атакой на сайты ОП РФ и фейкам.нет

Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.
ФАН30 июня в 15:57

Подробнее о событии

Хакеры атаковали сайт Общественной палаты России с украинского IP

Взгляд.рувчера в 18:43

Общественная палата снова сообщила об атаке на сайт

Коммерсантъвчера в 16:20

Хакеры вновь атаковали сайт Общественной палаты России

ТАССвчера в 15:35

Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса

РИА Новостивчера в 15:49

Сайт Общественной палаты РФ атаковали второй раз за сутки

РЕН ТВвчера в 15:47

Сайт Общественной палаты России вновь атаковали

Lenta.ruвчера в 16:13

Хакеры снова атаковали сайт Общественной палаты

Газета.Ruвчера в 16:28
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
7
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru 30 июня в 06:36
926
Общество

В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом

На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета вчера в 06:40
62
Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости вчера в 19:39
17
Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
64
Происшествия

В Мексике вновь задержали обвиняемого в убийстве 43 студентов

Лидер преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиас, который предположительно распорядился убить и сжечь 43 студентов медицинского колледжа в 2014 году, был задержан при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано, откуда его отпустил суд спустя две недели после предыдущего задержания.
РИА Новости вчера в 21:07
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Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
1K
Происшествия

В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 30 июня в 23:30
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,2K
Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru вчера в 13:51
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
108
Общество

Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Kursk.com вчера в 12:50
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
9
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
538
Происшествия

Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок

После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
АСТВ вчера в 23:12
Происшествия

Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина

Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
5
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
127
Политика

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
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Игры

Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
35
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
7
Политика

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
13
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 30 июня в 10:10
1,9K
Здоровье

Врач рассказал о пользе крапивы

Известия вчера в 23:06
1
Футбол

Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков дал краткий комментарий по итогам матча против "Сочи" (1:1).
LiveSport.ru вчера в 16:41
Общество

Явка на голосовании по Конституции в Курганской области меняется

URA.Ru вчера в 12:59
Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

REGNUM 30 июня в 10:54
11K
Кино

Студия Marvel раскрыла судьбу Камней Бесконечности

Mockva.ru вчера в 22:11
Общество

На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции

Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
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