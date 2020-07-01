Политика
РЕН ТВПосле опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ
Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ. Об этом заявил член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, хакеры пытались нарушить работу сайта ОП РФ и сайта фейкам.нет после официального окончания онлайн-голосования.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.ФАН30 июня в 15:57
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru 30 июня в 06:36
Общество
В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета вчера в 06:40
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости вчера в 19:39
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Происшествия
В Мексике вновь задержали обвиняемого в убийстве 43 студентов
Лидер преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиас, который предположительно распорядился убить и сжечь 43 студентов медицинского колледжа в 2014 году, был задержан при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано, откуда его отпустил суд спустя две недели после предыдущего задержания.
РИА Новости вчера в 21:07
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
Происшествия
В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 30 июня в 23:30
Армия и оружие
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием
Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru вчера в 13:51
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
Общество
Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности
Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Kursk.com вчера в 12:50
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Происшествия
Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок
После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
АСТВ вчера в 23:12
Происшествия
Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина
Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
Игры
Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Политика
На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Здоровье
Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
Футбол
Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков дал краткий комментарий по итогам матча против "Сочи" (1:1).
LiveSport.ru вчера в 16:41
Общество
Явка на голосовании по Конституции в Курганской области меняется
URA.Ru вчера в 12:59
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM 30 июня в 10:54
Кино
Студия Marvel раскрыла судьбу Камней Бесконечности
Mockva.ru вчера в 22:11
Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47